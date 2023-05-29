CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların yüzde 47.84'ünü aldığı ikinci turda yüzde 52.16'yla bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta dikkati çeken 'değerlendirmelerde' bulundu.







Ünal, sandık sonuçlarının netleşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden kaleme aldığı yazıda ana muhalefet partisini ve bazı internet fenomenlerini hedef aldı.





NE DEMEK İSTİYOR?

Köşe yazarı, bu seçimde seçmenlerin neredeyse yarısının oy verdiği Kılıçdaroğlu için şu mesajı verdi: "Kılıçdaroğlu artık CHP’nin iç meselesi değildir. Türkiye’nin artık yerli bir ana muhalefet partisine ihtiyacı vardır. CHP’nin dönüşümüne iktidar da katkı vermelidir."





Bu ifadeler "İktidar 'CHP'nin dönüşümüne' nasıl 'katkı' verecek?" sorusuna yol açtı.





İNTERNET FENOMENLERİNİ 'ES GEÇMEDİ'

Aydın Ünal, internet ve eğitim sisteminin de mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini savundu, ardından fenomenleri hedef aldı: "İnternet fenomenlerinin kendi cehalet ve karanlıklarıyla gençliği zehirlemeleri unutulamaz, ertelenemez ciddi bir sorundur."





Dün itibariyle geride bıraktığımız seçime giden süreçte birçok internet fenomeni, Kılıçdaroğlu'na açık destek vermiş, hatta bazıları 28 Mayıs'ta sandık müşahiti olarak görev üstlenmişti.