"ÜRETİM MALİYETİ DÜŞMEDEN, RAF FİYATI DA DÜŞMEZ"

Fiyatlar karşısında çözümün rafta değil tarlada aranması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Üretim maliyeti düşmeden raf fiyatı da düşmez. Talimatla fiyat artışları engellenemez. Üretim maliyetini düşürüp tedarik zincirini kısaltmak gerekiyor. Mazotta KDV, ÖTV yükü çiftçinin omuzlarında dururken destekler enflasyona yenilirken fiyatlar nasıl düşecek? Tarıma toplam destek bütçesi 2024’te yüzde 44 artırılıyor. Oysa enflasyonu yüzde 75’e çıkacağı biliniyor" dedi.