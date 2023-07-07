Erdoğan'ın Körfez ülkelerine sarıldı: Hedefi ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz'da yapacağı ziyaretlerde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin liderleriyle görüşecek. Görüşmeler kapsamında Mayıs ayındaki seçimler öncesinde zayıflayan ekonomiye dış kaynak aktarılması da ele alınacak.







Reuters'a konuşan iki üst düzey yetkili, söz konusu ülkelerden Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerine 30 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını beklediklerini ifade ettiler.





Bir üst düzey yetkili, "Kısa sürede bu tutarın üçte birinin gelmesi kritik önemde... Körfez ülkelerine yapılacak olan ziyaretten ciddi bir beklenti var. Burada önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" dedi.





Yetkili, söz konusu yatırımlar doğrudan yatırım olacağı için "ekonomiye olan güvenin göstergesi olması açısından bizim için son derece önemli" diye ekledi.





ŞİMŞEK DUYURMUŞTU

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.





Son kabine toplantısı sonrası konuşan Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söylemişti. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.