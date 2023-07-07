Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Körfez ülkelerine sarıldı: Hedefi ortaya çıktı /07 Temmuz 2023 18:25

Erdoğan'ın Körfez ülkelerine sarıldı: Hedefi ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay Körfez ülkelerine yapmayı planladığı gezinin ardından Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık doğrudan yatırım gelmesinin beklendiği, bunun uzun vadede 30 milyar doları bulacağı öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz'da yapacağı ziyaretlerde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin liderleriyle görüşecek. Görüşmeler kapsamında Mayıs ayındaki seçimler öncesinde zayıflayan ekonomiye dış kaynak aktarılması da ele alınacak.

Reuters'a konuşan iki üst düzey yetkili, söz konusu ülkelerden Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerine 30 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını beklediklerini ifade ettiler.

Bir üst düzey yetkili, "Kısa sürede bu tutarın üçte birinin gelmesi kritik önemde... Körfez ülkelerine yapılacak olan ziyaretten ciddi bir beklenti var. Burada önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" dedi.

Yetkili, söz konusu yatırımlar doğrudan yatırım olacağı için "ekonomiye olan güvenin göstergesi olması açısından bizim için son derece önemli" diye ekledi.

ŞİMŞEK DUYURMUŞTU
‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Son kabine toplantısı sonrası konuşan Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söylemişti. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın Körfez ülkelerine sarıldı: Hedefi ortaya... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:19