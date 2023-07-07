Samanyolu Haber /Gündem / TOGG hedefinde hüsran: Yüzde 3 bile değil... /07 Temmuz 2023 18:17

TOGG hedefinde hüsran: Yüzde 3 bile değil...

Otomotiv Distribütörleri Derneği bu yıl kaç adet TOGG T10X satışı yapıldığını açıkladı. TOGG'un 2023 yılı satışları için 28 bin adet satış hedefi konulurken yılın ilk 6 ayında yalnızca 808 araç satıldı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10X modelinin 2023 yılı için önce 20 bin ardından da 28 bin adet satılacağı hedefini açıklamıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2023 yılının ilk 6 ayında hangi otomobilin kaç tane satıldığını açıkladı. Bu verilerde TOGG T10X'in de kaç adet satıldığı ortaya çıktı.

Fabrikasyon hatalarla gündeme gelen TOGG modellerinde geçen günlerde de yüzde 27'ye yakın fiyat artışı yapılmıştı. Bir günde 22 bin sipariş almayı başaran TOGG, martta başladığı teslimatlar ile yılın ilk yarısında ancak 808 adet satıldı ve satış hedefinin de çok gerisinde kaldı. 

Türkiye'nin yerli ve milli aracı olarak tanıtılan TOGG T10X için ÖTV desteği sağlandığı, fabrika arazilerinin bedava tahsil edilmesi ve yurtdışından gelen elektrikli araçların gümrük vergilerinin artırılması ile ÖTV'de T10X'in arkadan itişli versiyonlarının da en düşük dilimde bulunduğu son düzenlemeye rağmen şu ana kadar yılsonu hedefinin ancak yüzde 2.88'i gerçekleşebildi. Yılsonu hedefinin tutturulması için şu ana kadar yapılan üretimin 34 katı daha üretim yapılması gerekiyor.
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