SAADET’in ilk grup toplantısında kürsüde Davutoğlu olacak

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Saadet Partisi Meclis Grubu, yasama faaliyetlerine başladı.







Saadet Partisi Grup Başkanı Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Meclis Genel Kurulu’nda yeni sıfatıyla, grubu adına ilk Meclis konuşmasını yaptı. Kürsüden konuşma talebi karşılık bulmayan Özdağ’a yerinden söz verildi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı: “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Seçimler olmuştur ve 16 parti milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmektedir. Eğer demokrasiden bahsediyorsak iktidar ve muhalefet varsa bahsedebiliriz. Grup imkânlarından faydalanan partiler olduğu gibi, 51 milletvekilinin partileri de grup imkânlarından faydalanamamakta. Bu, İç Tüzük’ün bir noktada azizliği gibidir. Burada bugün itibarıyla Gelecek Partisi milletvekilleri olarak ‘Saadet Partisi’ adıyla bir grup kurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun hem partilerimize hem TBMM’ye hem milletimize hem de demokrasiye faydalı olmasını temenni ediyorum."





SAADET: ÜYELERİMİZ BELLİ OLANA KADAR KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINA ARA VERSİN

Gazete Duvar'ın haberine göre yasama faaliyetlerini yerine getirmek üzere Meclis iç tüzüğünün parti gruplarına sunduğu imkanlardan faydalanmak istediklerini belirten Özdağ, yeni kurulan Saadet Partisi Grubu milletvekillerinin komisyon görevlendirmeleri yapılana kadar komisyon çalışmalarına ara verilmesini talep etti, tüzüğün siyasi parti gruplarına verdiği imkanların da bir an önce sağlanmasını istedi.







MECLİS BAŞKANVEKİLİ VE GRUP BAŞKANVEKİLLERİ TEBRİK ETTİ

Özdağ’ın bu konuşmasının ardından oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma ara vererek Özdağ ile diğer grup başkan ve başkanvekillerini çay içmeye davet etti. Bu kısa görüşmede Meclis Başkanvekili Karaca ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül; Özdağ’ı Saadet Grubu’nun kurulması sebebiyle tebrik etti.





İLK GRUP ÖNERİSİ MAAŞLAR VE ZAMLAR ÜZERİNE

Saadet Partisi Grubu’nun Meclis’e sunacağı ilk grup önerisi de netleşti. Önümüzdeki hafta ilk olarak zamlar ve maaşlar arasındaki dengesizlik üzerine grup önerisi sunacak olan Saadet Grubu, daha sonra sırasıyla Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilenlerin uğradığı hak ihlalleri ile kamu ihalelerinin şeffaflığının sağlanması üzerine grup önerileri sunacak.





GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BÜLENT KAYA İLE TEMURCİ VEYA ŞAHİN

Saadet Grubu’nun grup başkanvekilleri de bugün açıklanacak. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ile Gelecek Partisi’nden Saadet Grubu’na geçen İsa Mesih Şahin ya da Selim Temurci’nin grup başkanvekili olması bekleniyor.





İLK GRUP KONUŞMASINI DAVUTOĞLU YAPACAK

Saadet’in Meclis’te grup toplantısı yapacağı gün ise henüz netleşmedi. Mevcut durumda salı günleri MHP, Yeşil Sol Parti ve CHP; çarşamba günleri İYİ Parti ve AK Parti grup toplantısı düzenliyor. Saadet Partisi’nin yüksek ihtimalle salı günleri toplantılarını gerçekleştireceği ifade ediliyor.





Saadet’in grup toplantılarında Saadet ve Gelecek partilerinin genel başkanları sırayla konuşacak. İki genel başkanın da uygun olmadığı haftalarda ise kürsüde Grup Başkanı Selçuk Özdağ olacak.





Önümüzdeki hafta yapılacak ilk grup toplantısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da salonda olacak ve eğer kabul ederse Davutoğlu’nun konuşmasından önce o da kısa bir değerlendirme yapacak. Salonda iki partinin de bayrakları bulunacak ancak Saadet Partisi bayrağı ve amblemi biraz daha görünür olacak.





GRUP YÖNETİMİ İYİ PARTİ VE YEŞİL SOL KORİDORUNDA

Saadet Grubu’nun yönetim odası İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti’nin bulunduğu ana bina ikinci katta olacak. Bu kattaki alan darlığına, oda eksikliğine ilişkin Meclis Genel Sekreterliği çalışma yapacak. Grup Başkanı makamı ise Cumhurbaşkanı makamının bulunduğu bir alt katta olacak.





KURTULMUŞ’TAN CEVAP BEKLENİYOR

Saadet Partisi Grup Yönetimi, Meclis’teki çalışmalarına ilişkin taleplerini iletmek ve bilgi almak için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da randevu istedi. Ancak bu talebe henüz yanıt verilmedi.