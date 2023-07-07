Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında anlaşmaya varılamayan konular var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç'in henüz onaylanmayan NATO üyelik başvurusu ve bu bağlamda Türkiye ile devam eden görüşme ve müzakerelere de değindi.







Reuters'ın haberine göre, Stoltenberg, açıklamasında, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular bulunuyor" ifadelerini kullandı.





'FARKLILIKLARI GİDERMENİN EN İYİ YOLU GÖRÜŞMEK'

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında dün yapılan toplantıdan sonra halen bazı farklılıklar bulunduğunu, pazartesi günü yapılacak toplantının ise bu farklılıkları giderme amacı taşıdığını aktaran Stolteberg, 'iyi ve yapıcı' olarak nitelendirdiği toplantıda ilerleme kaydettiklerini ancak hala giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirtti.







Stoltenberg, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu" ifadelerini kullandı.





ORBAN: TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez" açıklamasında bulundu.





Macaristan hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini belirten Orban, bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.





Ne olmuştu?

Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 2022'de başlamasının Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya ile birlikte 18 Mayıs 2022'de resmen NATO üyeliğine başvuran İsveç'in başvurusu, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO ülkeleri tarafından kabul edildi.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu kapsamında Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin imzaladığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı 14 Haziran'da Ankara'da yapıldı. Toplantı sırasında Brüksel'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'ilerleme kaydedildiğini' söyledi.





11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de üst düzey bir toplantıda tekrar bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yapılan beşinci toplantının ardından Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceği bilgisini paylaştı.