Erdoğan'ın oyu 3,5 puan arttı; Kılıçdaroğlu ile aradaki fark ne durumda?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işleme devam ederken; bu süreçte cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.







Son olarak Aksoy Araştırma Şirketi, 26-28 Nisan tarihleri arasında yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AKP ve CHP’nin oylarında artış görüldü.





İKİ PARTİDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Oyların artışının nedeni olarak "İttifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana nedeni oluşturmaktadır" denildi.





ERDOĞAN'IN OYUNDA YÜZDE 3,5 ARTIŞ

Aynı ankete göre ilk turu Kemal Kılıçdaroğlu önde götürürken; Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunda ise yüzde 3,5 artış görülüyor.





"ŞU ANA KADARKİ EN DÜŞÜK FARK"

Seçimin ikinci tura kalması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yarışı yüzde 8,4 fark ile önde tamamlıyor.





Şirkete göre bu fark, adaylıkların resmileşmesinin ardından yapılan ölçümlerde bulunan en düşük fark.