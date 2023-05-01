Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan seçim öncesi 'savaş uçağı' iddiası: "İsim babası Devlet Bey'dir" /01 Mayıs 2023 16:36

Erdoğan'dan seçim öncesi 'savaş uçağı' iddiası: "İsim babası Devlet Bey'dir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, 'milli muharip uçağın' yeni adının KAAN olduğunu, 'isim babasının' ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 

"İSİM BABASI DEVLET BEY'DİR"
Muharip uçağı ANKA 3'ü savaş uçağı olarak tanıdan Erdoğan, uçağın adının KAAN olarak değiştirildiğini isim babasının ise Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan "Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı KAAN. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik. Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.
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