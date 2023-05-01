Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan 'Bahmut' açıklaması: Birliklerimiz karşı taarruza geçti /01 Mayıs 2023 15:23

Ukrayna'dan 'Bahmut' açıklaması: Birliklerimiz karşı taarruza geçti

Ukrayna Kara Kuvvetleri, Rusya güçlerinin Bahmut'taki bazı mevzileri terk ettiğini iddia ederken, İçişleri Bakanlığı da Rusya'nın saldırılarında 34 sivilin yaralandığını ileri sürdü.

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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya ile çatışmaların son aylarda şiddetlendiği Bahmut'ta 'karşı taarruza' geçtiklerini açıkladı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'nin Bahmut'taki duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarıldı. Sıskiy, 'Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü' iddia etti.

'RUS ASKERLERİ BAZI MEVZİLERİ TERK ETTİ'
Bahmut yönünde yoğun çatışmaların devam ettiğini, Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini ileri süren Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor" ifadelerini kullandı.

Aleksandr Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu da söyleyerek, "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 34 SİVİL YARALANDI
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlohrad kentinde sivil yerleşim yerinin Rus füzelerinin hedefi olduğunu iddia etti. Gerashchenko, konuya ilişkin açıklamasında 34 kişinin yaralandığını, aralarında beş çocuğun da bulunduğu belirtti. DHA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı da ülke genelinde hava savunma sistemlerinin 18 füzeden 15’ini havada imha ettiğini duyurdu.

Son olarak, Ukrayna’nın Uman kentinde düzenlenen roket saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6’sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı” açıklamasını yapmıştı.
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