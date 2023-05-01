Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Sedat Yılmaz’a gözaltında işkence /01 Mayıs 2023 15:04

Gazeteci Sedat Yılmaz’a gözaltında işkence

Gözaltına alınan gazeteci Sedat Yılmaz’ın 15 saat boyunca kelepçeyle tutulduğu ve Ankara’da teslim edildiği polislerin saldırısına uğradığını, başına isabet eden tekmeden dolayı işitme kaybı yaşadığı belirtildi.

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Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz, eşi Selma Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu evlerinden gözaltına alınmıştı.


Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, dosyaya getirilen 24 saatlik avukat görüş kısıtlamasının ardından avukatlarıyla görüşen gazeteciler Yılmaz ve Müftüoğlu, Ankara’ya otobüsle getirilirken 15 saat boyunca kelepçe ile tutuldu, 24 saat boyunca da aç bırakıldı. Gazetecilerin, 15 saat içindeki talepleri ise görmezden gelindi.

SALDIRIYA UĞRADI

Avukatı ile görüşen gazeteci Yılmaz, yolculuğun ardından Ankara polisine teslim edildiği esnada araca bindirildiği sırada sağında bulunan bir polisin kafasına tekme attığını, kulağında işitme kaybı ve şiddetli ağrılar yaşadığını anlattı. Saldırı sırasında hakarete maruz kaldığını belirten Yılmaz, 15 saat boyunca kelepçe ile tutulmalarından ötürü boyun ve kol bölgesinde de şiddetli bir ağrının olduğunu vurguladı.

”13 YAŞINDAKİ KIZIMI TANIDIKLARIMIZA BIRAKTIK”

Avukatı aracılığıyla meslektaşlarını bir not ileterek dayanışma çağrısında bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım gayet güçlü, neşeli ve kudretliyim. Mafya bozuntusu, uyuşturucu baronlarına boyun eğmemiz, kalemimizi bükmemiz söz konusu olamaz. Sizden beklediğim dayanışmayı güçlü kılmanız. Dicle Müftüoğlu arkadaşı da gördüm sizlere selamı var. Şu an ben, eşim, kız kardeşim gözaltında. 13 yaşındaki kızımızı Diyarbakır’da tanıdıklarımıza bırakmak zorunda kaldık.”

Avukatlarının Yılmaz’ın darp raporu için hastaneye götürülmesi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
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