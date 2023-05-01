Samanyolu Haber /Gündem / Özbekistan’da anayasa değişikliği referandumu yapıldı /01 Mayıs 2023 14:53

Özbekistan’da anayasa değişikliği referandumu yapıldı

Özbekistan'da, 30 Nisan'da anayasal değişiklikleri onaylayan referandum yapıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Referandum ile anayasaya 27 yeni madde eklenirken mevcut 128 maddenin 91'inde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, ölüm cezasının kaldırılması ve ülke vatandaşlarının yabancı bir devlete iade edilmesini yasaklama gibi önemli kararlar bulunuyor.

Yine bu anayasa değişikliğine göre aralarında cumhurbaşkanı, meclis ve senato başkanları, vali, il ve ilçe meclis başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nın da bulunduğu üst düzey yetkililer arka arkaya en fazla iki kez seçilebilecek.

Özbekistan'ın Yüksek Seçim Kurulu başkanı Zainiddin Nizamkhojaev, Özbekistan anayasasında yapılacak değişikliklerin 15 milyondan fazla kişi tarafından desteklendiğini söyledi. Seçim sandıklarına gelenlerin yüzde sadece 9,35'i yeni Anayasa taslağına karşı oy kullanırken, oyların yüzde 0,49'u geçersiz sayıldı. Referanduma katılım yüzde 84'ü geçti.

Referandumda desteklenen Anayasanın yeni versiyonunda bir çelişki olarak, görevdeki Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in art arda üçüncü kez seçilmesine de izin verecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özbekistan’da anayasa değişikliği referandumu yapıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:02:56