Özbekistan’da anayasa değişikliği referandumu yapıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Referandum ile anayasaya 27 yeni madde eklenirken mevcut 128 maddenin 91'inde değişiklik yapıldı.





Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, ölüm cezasının kaldırılması ve ülke vatandaşlarının yabancı bir devlete iade edilmesini yasaklama gibi önemli kararlar bulunuyor.





Yine bu anayasa değişikliğine göre aralarında cumhurbaşkanı, meclis ve senato başkanları, vali, il ve ilçe meclis başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nın da bulunduğu üst düzey yetkililer arka arkaya en fazla iki kez seçilebilecek.





Özbekistan'ın Yüksek Seçim Kurulu başkanı Zainiddin Nizamkhojaev, Özbekistan anayasasında yapılacak değişikliklerin 15 milyondan fazla kişi tarafından desteklendiğini söyledi. Seçim sandıklarına gelenlerin yüzde sadece 9,35'i yeni Anayasa taslağına karşı oy kullanırken, oyların yüzde 0,49'u geçersiz sayıldı. Referanduma katılım yüzde 84'ü geçti.





Referandumda desteklenen Anayasanın yeni versiyonunda bir çelişki olarak, görevdeki Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in art arda üçüncü kez seçilmesine de izin verecek.