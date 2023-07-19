Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın SADAT yalanı da ifşa oldu /19 Temmuz 2023 08:51

Erdoğan'ın SADAT yalanı da ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin tartışmaları alevlendirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği, suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren, İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği oluşturmayı hedefleyen SADAT’ın CEO’su Melih Tanrıverdi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyaretine katıldığı ortaya çıktı.

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Suudi Arabistan ve Katar’a giden Tanrıverdi, bu ziyaretlerde “görüşmeler yaptığını” belirtti. Tanrıverdi’nin de ziyaretlerde yer almasına ise muhalefetten tepki geldi.

'ACI DURUM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” açıklamasına atıf yaparak “Öyle olmadığı, devletin tam da göbeğinde olduğu açığa çıktı. Anayasal çerçevede hiçbir yerde konumlandıramadığımız bu yapıyı ülke ülke gezdiriyorlar. Bunu hukuk devletiyle, hukuk devletinin kurallarıyla örtüştüremeyiz” dedi. “Devleti, ülkeyi bu hale getirdiler” tepkisini gösteren Başarır, “SADAT, ticari ilişkiler için gittiğini söylüyor. Nasıl bir etki yapacak, nasıl bir ticaret yapacak? Bunların tartışılması lazım. Maalesef ki Türkiye hukuk devletinden günden güne uzaklaştığı gibi hukukun ‘H’si bile yok devlette. SADAT’ın nasıl bir yapı olduğunu ortaya koyduk. Acı olan şu; cumhurbaşkanı, devlet hiyerarşisinde, yapılanmasında hiçbir yeri olmayan bir şirketi yanında gezdiriyor. Gerçekten utanç verici bir durum” ifadelerini kullandı.

WAGNER HATIRLATMASI

Hukukçu Bülent Yücetürk de Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” açıklamasına değinerek “Cumhurbaşkanı, kamuoyuna söylediği bir şeyi davranışıyla inkâr etmiş oldu” dedi. SADAT benzeri paramiliter unsurların, Türkiye’nin iç güvenliğini tehdit ettiğini, bunun son örneğinin FETÖ olduğunu vurgulayan Yücetürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dış ülkelere baktığımızda da Rusya’da paralı askerlerin oluşturduğu Wagner güçlerinin Rusya için ne kadar güvenlik sorunu yarattığını hep beraber yaşadık. Hukuk devleti olan ülkelerde, devletin resmi hiyerarşisi içerisinde olmayan bu tür silahlı güç kullanabilecek yapılara devletin izin vermemesi lazım. Savunma sanayi anlamında ticari şirket gibi değerlendirilmesi konuyu hafife almaktır. Bu tür yapılar ileride sorunlara yol açar. Bu tür kritik ziyarette ve dönemde onlara güç atfetmek ciddi riskler içeriyor.”
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