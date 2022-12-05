Erdoğan'ın Yardımcısı Oktay'dan ilginç yorum: Enflasyon düştü

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerine başlandı.







Oktay, bütçe konuşmasında, "Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor" dedi. Ancak Oktay her ne kadar enflasyonun düştüğü yönünde açıklama yapsa da fiyat artışları sürdü. Enflasyonda görülen gerileme baz etkisine rağmen sınırlı kaldı.







Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre ise, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:





ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ



Küresel risklerin başında Avrupa'daki enerji krizi var. Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.





Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonun ilk yarısına göre düştüğü görülüyor. Enflasyonun ilerleyen dönemde gerileyeceği öngörülüyor.





İhracatımızın 253 milyar dolar ulaşmış olması çok önemli. Küresel jeopolitik gerilimlerin olumsuz yansımaları olmuştur. Enerji fiyatları ülkemizi etkilediği gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde attığımız adımların meyvesini vermesi ile cari işlemlerin dengeye kavuşacağı öngörülüyor. Finansal sistemimiz güçlü yapısını sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisi istikrarlı ve güçlü tutmaya devam edeceğiz.





ÖZKOÇ'UN KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması bittikten sonra söz almak istedi. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özkoç'un konuşmasına izin vermedi.







