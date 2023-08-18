Samanyolu Haber /Dünya / Eris korkusu devam ederken Covid-19’un yeni varyantı 3 ülkede tespit edildi /18 Ağustos 2023 20:00

Eris korkusu devam ederken Covid-19’un yeni varyantı 3 ülkede tespit edildi

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını hortladı... Eris varyantı hızla yayılmayı sürdürürken, 3 ülkede daha önce hiç görülmeyen varyant tespit edildi.

SHABER3.COM

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve milyarlarca insanı evlerine hapseden corona virüsü bitmek bilmiyor…

Corona virüsünün en yeni varyantlarından biri olan Eris varyantıyla ilgili endişeli bekleyiş devam ederken, bilim insanları İsrail, Danimarka ve ABD’de yeni mutasyonlar bulunduğunu duyurdu. Bilim insanları, bu varyantın çok fazla mutasyona uğradığını ve değiştiğini belirtti.

Sözcü.com.tr'nin haberine göre Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bu yeni corona virüsü varyantının salgının artmasına sebebiyet verebileceğini söyledi. DSÖ’nün Covid-19 Müdahale Ekibi’nin lideri Maria Van Kerkhove de henüz bu varyant hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını söyledi.

Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü, “Henüz bu varyantın daha ağır bir hastalığa sebep olup olmadığına dair bir bulgu yok” açıklamasını yaptı.

ERİS KORKUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan ve son haftalarda vaka ve ölüm sayısının artmasına sebep olduğu iddia edilen Eris varyantıyla ilgili de açıklamalar geldi.

Burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi belirtileri olan Eris varyantı ile ilgili verileri paylaşan yetkililer İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hastaneye gitme oranının geçen haftaya göre yüzde 14 arttığını ve ölüm oranının da yüzde 10 arttığını duyurdu.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde ülkedeki her dört vakadan birinin Eris vakası olduğu da kayıtlara geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eris korkusu devam ederken Covid-19’un yeni varyantı... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:10