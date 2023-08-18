Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Covid vakaları artmaya başladı /18 Ağustos 2023 16:27

Almanya’da Covid vakaları artmaya başladı

Dünyada gözler Eris varyantına çevrilmişken, Alman Robert Koch Enstitüsü ülkedeki Kovid 19 vakalarının son bir aydır artışta olduğunu duyurdu.

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Almanya’da halk sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yaklaşık bir aydır Kovid vakalarının artışta olduğunu duyurdu.

7-13 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 425 Kovid vakasının kayıtlara geçtiğini bildiren RKI, bunun vaka sayısının beş hafta öncesine kıyasla iki katına çıktığını gösterdiğini açıkladı. Temmuz’un son haftasında Kovid vakalarının sayısı bin 32 dolayındaydı. Raporda, hastalığın daha ağır seyrettiğine dair bir bulguya ise rastlanmadığı belirtildi.

Raporda, artışın dünya genelinde EG.5 (Eris) alt varyantına bağlı vaka artışlarının gözlenmesi ile “el ele gittiği”ne dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos başında yaptığı açıklamada Omikron’un alt varyantı olan Eris olarak adlandırılan EG.5 varyantının 50’den fazla ülkede görüldüğünü duyurmuştu. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamada da Eris’in ABD’den en hızlı yayılan alt varyant olduğu belirtilmiş ve ülkedeki Kovid vakalarının yüzde 17’sinin bu varyant kaynaklı olduğu ifade edilmişti.

DSÖ, Eris’i “gözlem altındaki varyant” olarak sınıflandırmış, daha sonra ise statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak değiştirmişti.

KORONA AŞILARI GÜNCELLENİYOR
Öte yandan ABD’li ilaç şirketi Moderna, güncellenen korona aşısının Eris varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Şirket, aşının sonbahar aylarında piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Pfizer da güncellenen aşının ilk araştırmalarda Eris varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Almanya’da Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) risk grubunda bulunan kişilerin senede bir kez hatırlatma korona aşısı olmasını tavsiye ediyor.

Kısa Dalga’da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü, 5 Mayıs’ta korona pandemisinin sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgütün Avrupa kuruluşu, koronavirüse bağlı tehlikelerin henüz oradan kalkmadığı uyarısı yapmıştı.
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