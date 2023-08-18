Samanyolu Haber /Gündem / Tartışmalara noktayı koydu: İstanbul yolculuğumuz kesindir /18 Ağustos 2023 16:09

Tartışmalara noktayı koydu: İstanbul yolculuğumuz kesindir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve bu çok önemli bir yolculuktur.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak üzere bulunduğu Hacıbektaş’ta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Siyaset şu anda anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim.”

İmamoğlu ne demişti?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’de başlayan değişim tartışmalarının önemli aktörlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemişti. CHP genel başkanlığı adaylığı için adı geçen İmamoğlu, açıklamasında yol haritasını açıklamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözüne atıf yapan İmamoğlu, “Kendimi İstanbul’a mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım mukaddes şehre en üst seviyede hizmet etmeyi Türkiye’ye hizmet etmek olarak kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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