Samanyolu Haber /Ekonomi / Japon bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı /18 Ağustos 2023 15:40

Japon bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı

Japonya'nın önde gelen finans şirketlerinden Nomura, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülke için kur krizi riskine işaret etti.

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Bloomberg’in aktardığı rapora göre, Japonya’nın önde gelen bankalarından Nomura, Türkiye, Çekya, Sri Lanka ve Romanya’yı “önümüzdeki 12 ay içinde kur krizi yaşama riski olan ülkeler” arasında saydı.

Şili, Macaristan ve Brezilya da Japon bankanın tablosunda, kur krizi riski için eşik değere yakın puanla dikkat çeken diğer ülkeler oldu.

Bankanın ‘Demokles’ isimli tablosunda, 100 eşik değerinin üzerinde puan alan ülkeler, kur krizi riski taşıyan ülkeler olarak sıralandı.

Bloomberg haberinde, bankanın sekiz göstergeye göre puanlama yapılan tablosunun, 1996 yılından bu yana 61 gelişen ülke kur krizinin yüzde 64’ünü doğru tahmin ettiği aktarıldı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde 19,60 TL’yi, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 TL’yi görmüştü.

Seçim öncesinde yabancı ülkelerden gelen dövizle desteklenen Merkez Bankası rezervleri satılarak, döviz işlemlerine kısıtlamalar getirilerek ve kur korumalı mevduat uygulaması kullanılarak frenlenen döviz kurlarını, seçim sonrasında ödemeler dengesi krizini önlemek üzere kademeli olarak yukarı çekilmişti.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre, bugün 27,10 TL seviyesinde olan dolar kurunun yıl sonunda 29,82 TL, 12 ay sonra 34,58 TL olması bekleniyor.
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