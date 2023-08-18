ABD medyasından kriz çıkartacak Türkiye iddiası

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların “hayalet gemi filolarıyla” delindiğini iddia etti. Gazete, “Hayalet gemi filoları, Rusya’ya uygulanan yaptırımları bertaraf etmeye yardım ediyor” başlığıyla hazırladığı haberde, “Türk şirketler düzinelerce yük gemisi satın alıp Rus petrolünü taşıyarak Moskova’nın yaptırımları delmesine izin verdi” ifadeleri kullanıldı.





Wall Street Journal’da yer alan haberde Beks Gemi İşletmeciliği isimli bir şirketin 2021’de 37 gemi aldığına dikkat çekilirken, bunların birçoğunun eski petrol tankerleri olduğuna da vurgu yapıldı. İki yıllık bir süreç içerisinde yarım milyar dolardan fazla paranın ödendiği belirtilirken bu şirketin temelinin çorap ve iç çamaşırı olduğu da belirtildi.





Haberde, “Beks benzeri şirketler Rusya’nın yaptırımları delmesine katkı sağlıyor. Bu filolar dünyanın her yerinde geziyor. Bu gemilerin çoğu Yunanistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki şirketlerin bünyesinde” yorumu da yapıldı. Bu gemilerin sigortalarının da sorun yaratabileceğine dikkat çekilirken ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımları sıkılaştırma konusunda harekete geçtiği ve Türkiye üzerinde bir baskı kurulabileceğine de dikkat çekildi.





“TÜRK HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞÜYORUZ”





Haberde, “Washington’daki ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’nın yaptırım ihlalleri için bir merkez olmasından endişe ediyor” ifadesi kullanılırken Batılı bir diplomat da konuyla ilgili konuştu.





İsmini açıklamayan diplomat, “Türkiye hükümetiyle bu sorunlarda devam eden bir diyaloğumuz var. Bizim umudumuz bir Türk şirkete yaptırımın uygulanacağı bir senaryonun yaşanmaması ve biz bu gerçek risklerle ilgili olarak hükümet ve özel sektörle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.





Beks’in yönetim kurulu üyesi ve kurucu partneri olan Cemil Ersöz de açıklamalarda bulundu. Ersöz, “Biz sadece Rusya ile çalışmıyoruz. Her yerle çalışıyoruz. Her gerekli yaptırım kararını İngiliz avukatlarımızla hallediyoruz” dedi.