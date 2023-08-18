Lukashenko’dan büyük itiraf: Ukraynalıların savaşmasını beklemiyorduk

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Alexander Lukashenko, Ukrayna ihtilafının ilk aşamasının nasıl başladığı ve sonunda nereye varabileceği hakkında ayrıntılar verdi.





Belarus lideri, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasından önce Putin ile olayların bu şekilde gelişme olasılığını konuşmadıklarına dair güvence verdi. Ve Putin ile arasında geçen şu dialogu anlattı.





24 Şubat 2022'ye birkaç gün kala Putin, kendisine bir talepte bulunmuş:

“Size yemin ederim ki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir adım atacağına dair bir görüşmemiz olmadı. Tek şey, birkaç gün içinde onunla rezidansında buluştuk ve gelişen durumu tartıştık. Bana kelimesi kelimesine söyledi. Putin: (bundan sana ilk kez bahsediyorum): "Dinle Sasha [Alexsander’ın kısaltılmışı] biliyorsun, böyle bir durum, eğer, Tanrı korusun, ne olur, bilmiyorum, biz müttefikiz ... Aniden bir şey olursa ...”





Lukashenko cevaben, “Dinle, ne olabilir?… Pekala, her şey mümkün. Lütfen o zaman beni koruyun” demiş.





“Of elbette müttefikler, herkes anlaşmalarımızı biliyor: biri Rusya'ya karşı savaşıyor - savaşa giriyoruz, Beyaz Rusya'ya karşı - savaşa giriyorlar… aslında görünürde tek bir ordu oluşturduk”.





Lukashenko bu röportajda askeri operasyonun başlangıcında, Rus silahlı kuvvetlerinin, Beyaz Rusya'dan Ukrayna sınırını geçtiğini kabul etti. “Bu Çernobil bölgesinde oldu. Ancak Minsk'in olaylara doğrudan katılımı yoktu”





Belarus lideri, "Ukraynalıları uyardık: sınırımızı geçmezseniz, bu savaşa, bu sıcak savaşa asla katılmayacağız, ancak Rusya'ya anlaşmamız gereği her zaman yardım edeceğiz" dedi. Beyaz Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda, Alexander Lukashenko'nun da belirttiği gibi ülke, "caydırıcılık için tüm silah çeşitlerini” kullanma hakkına sahip olacak.





"Ukrayna'nın savaşmamasını bekliyorduk"





Soruları yanıtlayan Alexander Lukashenko, Rus askeri komutanlığının operasyonu planlarken her şeyi doğru hesaplamadığını öne sürdü: “Ordunun hatası, muhtemelen Ukrayna'nın savaşmayacağını ve bu tür kayıpların olmayacağını beklemeleriydi. Ama sonuçta bu bir savaş."





Bu arada Belarus lideri, Rusya Federasyonu'nun en başından beri pozisyonlarının olabildiğince güçlü olduğunu ve şimdi de öyle kalacağını garanti etti.





Alexander Lukashenko'ya göre, Rus birlikleri başlangıçta planlandığı gibi Kiev'i birkaç gün içinde alabilirdi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rus birlikleri Kiev'in eteklerinde dururken zaten "mahzende oturuyordu". Ancak Lukashenko, Putin'in çok sayıda kayıptan kaçınmak için saldırıdan vazgeçtiğini ekledi.





Lukashenko, Kiev'in işinin zor olduğunu söyleyerek, “Rusya'nın modern teçhizatla donanmış 250.000 yedeği var. Burada seni ezecekler ve sonra en çok korktuğun şeyi yapacaklar - seni Moldova'ya, Transdinyester'e götürecekler… Polonyalılar ellerini ovuşturuyor, Amerikalılar tarafından itiliyor ... Kalırsa bir parça alacaksınız. Sana olacak olan bu” ifadelerini kullanıyor.





Beyaz Rusya Devlet Başkanı'na göre, müzakere masasına oturmak için tek bir çıkış yolu var. “Önkoşulsuz başlamalılar. Bu, herhangi bir diplomasinin klasiği, bence öyle. Müzakere masasına oturun ve her şeyi tartışın - Kırım, Herson, Zaporozhye, Donetsk ve Luhansk. Her şeyin tartışılması gerekiyor. Bu gündem üzerinde çalışıyoruz,” diyor.