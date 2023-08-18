Dev Çin emlak şirketi ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı

Çin'deki emlak piyasasındaki kriz derinleşirken, dev Çin emlak şirketi Evergrande ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu.





Büyük borç yükü olan şirket bu sayede, alacaklıları ile milyarlarca dolarlık geri ödeme anlaşmaları yaptığı süreçte malvarlıklarının korunmasını sağlamış olacak.





Evergrande'nin 2021 yılında borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesi dünyanın dört bir yanında piyasaları sarsmıştı.





Şirketin hisseleri geçen yıldan bu yana alınıp satılmıyor.









Evergrande geçen ay, iki yıl içerisinde toplam 80 milyar dolar kayba uğradığını açıkladı.