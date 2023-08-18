Samanyolu Haber /Gündem / THY yöneticilerinin 'huzur'u için yüzde 633 zam yapıldı /18 Ağustos 2023 14:20

THY yöneticilerinin 'huzur'u için yüzde 633 zam yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.’de 2021’de 7 bin 500 lira olan ‘huzur hakkı’ yüzde 633 artırıldı. Yönetim kurulu başkanına ödenen aylık ücret net 55 bin lira, üyelere ödenen aylık ücret ise net 50 bin lira oldu.

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Birgün’de yer alan habere göre, THY Teknik A.Ş’nin yönetim kuruluna ödeyeceği ücretlerin belirlendiği Genel Kurul, 28 Temmuz’da toplandı. Toplantıda alınan karar kapsamında yönetim kurulu başkanına ödenen aylık ücret net 55 bin TL, üyelere ödenen aylık ücret ise net 50 bin TL oldu. THY Teknik A.Ş.’de yönetim kurulu ücretlerine bu yıl yüzde 633 oranında zam yapıldı.

ÇİFT MAAŞLI BÜROKRAT
Huzur hakkının 50 bin TL’ye çıkarıldığı toplantıda ayrıca, THY Teknik A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri de seçildi. Kamuda birden fazla görevde bulunan ve “çoklu görevleri” nedeniyle çifter maaş alan bürokratlardan olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın THY’deki yönetim kurulu üyeliğine, “devam” denildi. AKP’nin çift maaşlı bürokratlarından Yılmaz, EPDK’deki maaşının yanı sıra THY Teknik A.Ş.’den de aylık net 50 bin TL ücret alacak.

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