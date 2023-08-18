İmamoğlu ve Şimşek'ten Erdoğan'ı kızdıracak iş birliği

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllardır onaylamadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi dış kredi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek onayladı.







İmamoğlu, kentin ulaşımını güçlendirmek için uzun süredir iktidarın kredi başvurusuna onay vermesini bekliyordu. Ancak buna bugüne kadar ciddi bir dönüş olmamıştı. İBB’nin önceki sözcüsü Murat Ongun, belediyeye ait projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca ‘Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığını öne sürmüş; Ongun, bu sebeple, İBB kredi bulsa da bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına gelmediğini söylemişti.





İMAMOĞLU’NDAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR

İmamoğlu, dün Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etmişti. Bu ziyaretten sonra Twitter’dan İBB için gerekli kredinin onaylandığını duyuran İmamoğlu, Şimşek’e de teşekkür etti: “İstanbul’un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkürler.”





Diken’de yer alan habere göre İmamoğlu, bu kredinin şunlar için kullanılacağını da bildirdi:





*M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı





*M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı





*M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı





*T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı



