Rusya'nın gemi baskını için AKP ancak 5 gün sonra açıklama yaptı

Rus askerlerinin geçtiğimiz Pazar günü Şükrü Okan adlı Türk gemisine İstanbul’a 60 kilometre uzaklıkta baskın düzenlemesine ilişkin Türk hükûmetinden 5 gün sonra yapılan ilk resmi açıklamada, Rus muhatapların ikaz edildiği savunuldu.







Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Pazar günü Karadeniz’de İstanbul’un sadece 60 kilometre açığında Şükrü Okan adlı bir Türk gemisine baskın düzenlendiğini açıkladı.





Reuters ajansı, haberi “Putin, Erdoğan’ı sınadı” başlığı ile duyurdu. Ancak hem Rusya’nın açıklamasına hem de gündeme gelen haberlere rağmen Türk hükûmetinden bir açıklama yapılmadı. Hatta hükûmetin olayı gizli tutmaya çalıştığı iddiaları gündeme geldi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?” diye sorarak duruma tepki gösterdi.





Olayın iyice ortaya çıkmasından ve baskından 5 gün sonra, nihayet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi” şeklindeki habere ilişkin açıklama yaptı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların “manipülasyon” içerdiği savunuldu.





Geminin özelliklerine ilişkin bilgilerin de aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk kara suları değil, uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan ‘bayrak devleti’dir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu’ndaki muhataplar, Karadeniz’de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir.”