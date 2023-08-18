Samanyolu Haber /Gündem / TCDD raydan çıktı: Borcu 7 yılda yüzde 347 arttı /18 Ağustos 2023 17:00

TCDD raydan çıktı: Borcu 7 yılda yüzde 347 arttı

Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine birbiri ardına zam yapan kurumun 31 Mayıs’ta 6 milyar 203 milyon 877 TL olan Hazine borcunda, 30 Haziran itibarıyla yüzde 15 artış kaydedildi. Kurumun Hazine borcunda, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu" kapsamında bölünmenin gerçekleştiği 2016’ya oranla yaşanan artış ise yüzde 347 oldu.

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Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, ‘6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu’nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.

2016’da 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcunda 2017-2022 döneminde yaşanan değişim tabloyu gözler önüne serdi.

Bu yılın ilk yarısı tamamlandığında ise TCDD’nin borcu, rekor seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla kurumun borcu, 7 milyar 167 milyon 61 bin TL olarak kayıtlara geçti. Borcun 3 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. TCDD'nin borcu, ülkede faaliyet gösteren dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 86,5’ini oluşturdu.
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