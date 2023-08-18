TCDD raydan çıktı: Borcu 7 yılda yüzde 347 arttı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, ‘6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu’nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.







2016’da 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcunda 2017-2022 döneminde yaşanan değişim tabloyu gözler önüne serdi.







Bu yılın ilk yarısı tamamlandığında ise TCDD’nin borcu, rekor seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla kurumun borcu, 7 milyar 167 milyon 61 bin TL olarak kayıtlara geçti. Borcun 3 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. TCDD'nin borcu, ülkede faaliyet gösteren dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 86,5’ini oluşturdu.

