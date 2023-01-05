Erk Acarer: Sinan Ateş cinayetinin şüphelileri çakarlı araç ve polis eşliğinde yola çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sorular belirsizliğini korurken gazeteci Erk Acarer'den dikkat çeken bir iddia geldi. Acarer cinayetin içinde özel harekat polislerinin de olduğunu, hatta cinayet şüphelilerinin İstanbul'dan çakarlı bir araçla ve polislerle yola çıktığı bilgisi olduğunu açıkladı.









"Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor.Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!





Cinayette oldukça fazla yeni bilgiye ulaştım. Akşam 22.30’da BelgeliYorum’da konuşacağız!











Acarer paylaşımında şu ifadelere yer verdi: