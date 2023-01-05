Samanyolu Haber /Gündem / Erk Acarer: Sinan Ateş cinayetinin şüphelileri çakarlı araç ve polis eşliğinde yola çıktı /05 Ocak 2023 18:09

Erk Acarer: Sinan Ateş cinayetinin şüphelileri çakarlı araç ve polis eşliğinde yola çıktı

Gündemdeki sıcaklığını koruyan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gazeteci Erk Acarer dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sorular belirsizliğini korurken gazeteci Erk Acarer'den dikkat çeken bir iddia geldi. Acarer cinayetin içinde özel harekat polislerinin de olduğunu, hatta cinayet şüphelilerinin İstanbul'dan çakarlı bir araçla ve polislerle yola çıktığı bilgisi olduğunu açıkladı.   

Acarer paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor.Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!

Cinayette oldukça fazla yeni bilgiye ulaştım. Akşam 22.30’da BelgeliYorum’da konuşacağız!


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