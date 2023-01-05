Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini bildirdi. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.







Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.





BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, geçen temmuz ayında BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Moskova'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın başından bu yana 11 bin 800'den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100'ü geçtiğini" söyledi.





BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun, Ukrayna genelinde şimdiye kadar hayatını kaybeden 5 bin 100'den fazla sivilin 346'sının çocuk olduğunu doğruladığını belirten Haq, "Sivil kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel" dedi.