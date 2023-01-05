'Sinan Ateş cinayeti MHP'nin kritik ismine uzandı; 'Yakalama kararı' iddiası

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.







Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.





'MHP MYK ÜYESİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI' İDDİASI



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tartışmalar devam ederken; cinayete ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.





Gazeteci Recep Canpolat'ın MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığını iddia etti.



