Erken seçim mi geliyor; Almanların yarısına göre hükümet ömrünü tamamlayamayacak

Almanya'da yapılan bir ankete göre yaklaşık her iki kişiden biri mevcut koalisyon hükümetinin, 2025 yılının sonbahar aylarında yapılacak bir sonraki genel seçime kadar görevde kalamayacağını düşünüyor.







Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve son haftalarda bütçe kriziyle sarsılan hükümetin belirsizliği kamuoyu araştırmalarına da yansımış durumda. Yougov isimli araştırma kuruluşunun dpa haber ajansı için yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 27'si koalisyonun önümüzdeki yıl sona ereceğine inanıyor. Yüzde 21'lik bir kesim ise koalisyonun 2025'e kadar süreceğini, ancak yine seçimlerden önce sona ereceğini bekliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre sadece yüzde 34'lük bir kesim basında ve kamuoyunda, koalsiyonu oluşturan partilere atfedilen renkler nedeniyle, "trafik ışığı" olarak anılan ittifakın seçime kadar süreceğine inanıyor.





Partilerin kendi seçmenleri arasında koalisyonun geleceğine ilişkin tahminler ise farklılık gösteriyor. Yeşiller taraftarlarının yüzde 58 gibi büyük bir çoğunluğu ittifakın 2025 seçimlerine kadar devam edeceğini düşünüyor. SPD destekçileri arasında bu oran yüzde 43, FDP'de ise yüzde 40. Muhalefet partilerinin seçmenleri ise koalisyonun erken sona ereceği görüşünde.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakını destekleyenlerin yüzde 54'ü hükümetin görev süresini tamamlayamayacağını düşünürken, Almanya için Alternatif (AfD) taraftarları arasında bu oran yüzde 65'e kadar çıkıyor. Sol Parti'de ise sadece yüzde 41'lik bir kesim trafik ışığı koalisyonunun devam edeceğine inanıyor.





Bu arada CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, SPD'li Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin bir an önce değiştirilmesi için bastırıyor. Merz dpa'ya yaptığı açıklamada, bütçe anlaşmazlığı yaşayan koalisyonun yerine CSU ile birlikte kuracağı bir hükümete hızlı bir geçiş yapılması gerektiğini ve CSU lideri Markus Söder ile bu konuda hemfikir olduklarını kaydetti.





Almanya'da hükümet, Federal Meclis'te yapılacak güven oylamasını kaybettiği takdirde iktidardan düşüyor. Koalisyonun olası bir güven oylamasından çıkamaması durumunda, 9 Haziran 2024'te, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle aynı gün bir erken seçim gündeme gelebilir. Merz, AP seçimleriyle eş zamanlı yapılmasının federal seçimlere katılımı yükselteceği düşüncesinde.





Friedrich Merz ayrıca, SPD ile bir koalisyona ise sıcak bakmadığını belirterek, "SPD şu anda yüzde 14'te. Böyle bir partiyle artık büyük bir koalisyon kuramazsınız" dedi.



