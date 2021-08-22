Samanyolu Haber /Spor / Erman Toroğlu'ndan Mesut Özil'le ilgili çok konuşulacak 'karpuz' benzetmesi /22 Ağustos 2021 23:14

Erman Toroğlu'ndan Mesut Özil'le ilgili çok konuşulacak 'karpuz' benzetmesi

Mesut Özil'in son lig maçında yedek kalmasını değerlendiren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Mesut yatınca mı hazır olacak; karpuz mu?" ifadelerini kullandı.

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A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Mesut Özil'in ilk 11'de yer almamasını eleştirerek "Mesut yatınca hazır olacak mı, karpuz mu bu; futbolcu oynayarak hazır olur" dedi.

A Spor'da Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendiren Toroğlu, "Mesut Özil eğer bu maçta ilk 11'de yer almıyorsa, teknik direktöre yazmam Mesut'a yazarım. Demek ki Mesut, yeterli değil! Mesut sana bu maçta lazım, önce bu maçı al. Mesut yatınca mı hazır olacak; karpuz mu, dinlenerek iyi olacak! Futbolcu oynayarak hazır olur. Hadi Atilla'yı oynatma o zaman, Avrupa maçını düşün" diye konuştu.
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