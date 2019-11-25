Samanyolu Haber /Gündem / ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını Beyaz Saray engellemiş /25 Kasım 2019 09:46

‘Ermeni soykırımı’ tasarısını Beyaz Saray engellemiş

ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan tasarının engellenmesini Beyaz Saray yönetiminin istediği ortaya çıktı.

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ABD Kongresi’nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin 30 Ekim’de kabul ettiği karar tasarısı, Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato’ya taşınmıştı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’da yaptığı toplantı sonrasına denk düşen Senato oturumunda karşı görüş bildirerek, tasarının oylanmasını engellemişti. Graham, Trump ile Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine de dahil olmuştu.



ABD merkezli Axios’un haberine göre üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Graham’i Oval Ofis çıkışında durdurarak, Graham’dan ‘Senato’ya dönmesini ve bu tasarının oylanmasını engellemesini’ istedi.

Axios’a konuşan Graham şunları söyledi: “Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan’ın hala Washington’da olmasıydı. Çok yanlış bir zamanlama olurdu. Mümkünse Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum.”

Graham, Beyaz Saray yetkilisine, tasarının Senato’da bir daha gündeme gelmesi durumunda bu defa engellemeyeceğini söylediğini ifade etti.


Bunun üzerine Beyaz Saray yetkililerinin Senatör Menendez’in perşembe günü tasarıyı tekrar gündeme getirmesi üzerine Cumhuriyetçi Senatör David Perdue’dan oylamayı engellemesini istediği belirtildi.

Perdue’nin sözcüsü ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı endişesiyle bu tasarının oylanmasına karşı çıktı.”
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