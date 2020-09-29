Ermenistan erkeklerin ülkeden çıkışını yasakladı

Rusya merkezli yarı resmi haber ajansı Tass'a göre, Ermenistan kabinesi, seferberlik listesinde bulunan 18 yaş üstü tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararı kabul etti.



Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın fiili lideri Arayik Harutyunyan, yerel parlamentonun olağanüstü oturumunda yaptığı açıklamada, "18 yaşından büyükler için sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı aldım" ifadelerini kullandı.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı alındı. Otoriter (Azerbaycan) rejimi, Ermeni halkına yeniden savaş açtı" diyerek "öngörülemeyen sonuçları" olabilecek ve Kafkasya'nın ötesine uzanabilecek "büyük bir savaşın" eşiğinde olduklarını vurguladı.

Dağlık Karabağ sınırı boyunca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Avrupa Birliği "müzakerelere dönün" çağrısında bulunurken, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki ülke de belli bölgelerde seferberlik ilan etti. Ermenistan, Azerbaycan'a ait tankları vurduğunu, Azerbaycan ise bölgedeki bazı köyleri geri aldığını duyurdu.

ERMENİSTAN AİHM'E GİTTİ

Ermenistan, Dağlık Karabağ sınırı boyunca yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti.





AİHM'den yapılan yazılı basın açıklamasında, Erivan'ın AİHM'den Bakü'ye karşı geçici tedbirlerin uygulanmasını talep ettiği kaydedildi.





Ermenistan AİHM'in İçtüzüğü'ndeki geçici tedbirlerle ilgili 39. Madde'ye atıfta bulunarak mahkemenin Azerbaycan'ı Ermenistan ve Artsakh ile bağlantılı tüm hat boyunca bulunan sivil yerleşkelere askeri saldırları durdurmaya, sivil veya asker ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarına son vermeye ve vatandaşları, sivil tesisleri ve yerleşimleri hedef olarak kullanmayı durdurmaya mecbur etmesini talep etti.







Ermenistan'ın başvurusunun şu anda incelendiğini belirten AİHM, İçtüzüğün 39. maddesi uyarınca İnsan Hakları Sözleşmesine taraf herhangi bir devlete geçici tedbirlerin uygulanabileceğini belirtti. Olağanüstü bir karaktere sahip tedbirlerin alınabilmesi içinse telafisi mümkün olmayan acil bir riskin bulunması şartının gerektiğinin altını çizdi.

