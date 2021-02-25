Ermenistan'da ordu, Paşinyan'ın istifasını isteyen muhtıra verdi

Ordu, hükûmetin istifa etmesini talep eden bir açıklama yayınladı.







Paşinyan, ordunun istifası için yaptığı çağrıyı bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya davet etti. Paşinyan, açıklamanın ardından genelkurmay başkanını görevden aldı.





Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.