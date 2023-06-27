Ertuğrul Günay: KHK’lar nedeniyle kitlesel bir mağduriyet var

Gazeteci Ahmet Erkan’a konuşan Günay, ‘Cumhuriyet’in 100. yılında kısmi genel affın çıkması gerektiğini söyledi. KHK’lıların sesini duyurmak için mücadeleyi bırakmaması gerektiğini söyleyen Günay, “KHK’lılar iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın kendi haklılıklarını anlatmalı. Anayasa, kişinin kanunda yazmayan suçlarla suçlanamayacağını yazar. KHK mağdurlarının hangisi eline silah alıp teröre karıştı? Devlet, 15 Temmuz’un arkasında olduğu iddia edilen ülkelerin tamamıyla barıştı, kendi insanlarıyla ne zaman barışacak?” diye sordu.



Ertuğrul Günay’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



KHK meselesi Türkiye’nin kanayan yaralarından birisi. Türkye’nin bütün olağanüstü dönemlerinde hukuk gerçekten kötü işledi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve en son 15 Temmuz ve sonrasındaki süreç. Çok sayıda mağduriyete yol açıldı.



Önceki yıllarda bu mağduriyetleri giderme konusunda daha önce önlem alındı. Ancak bu kez çok uzadı ve çok kitleselleşti. Yüz binlerce insan soruşturma geçirdi. Hem de hiç bir yara sarma gayreti gösterilmedi, gösterilmiyor. KHK’lılar, ‘belki iktidar değişirse bir düzelme olur’ diye düşündü. Ama öteki alternatifi de gözden çıkarmak çok da doğru değildi.



KHK meselesinin hukuk cinayeti olduğunu iktidar çevresinden gören çok insan var. 27 Mayıs’tan, 12 Eylül’den bir kaç yıl sonra af çıktı. Nice olaylar yaşandı ama yaraları çok daha erken süreçte sarıldı. Bunlar yapılmıyor! ‘Artık bunların yapılmasının zamanı geldi’ diyen iktidar temsilcilerine de gitmek lazım. Zorlamak lazım. İçlerinde hukukçular var.



İnsanların yasalarda yazmayan eylemler nedeniyle yargılandığı, ceza aldığı veya ihraç edildiğini biliyorlar. Bunları sadece muhalefete değil, iktidara da anlatmak lazım.



Cumhuriyetin 100. yılında kısmi bir genel af olabilir. Zira devlet şahsa karşı işlenen suçları affedemez. Kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Adam herhangi bir suç işlememiş, eline silah almamış, her hangi bir terör eylemine bulaşmamış. İşlendiği sırada suç olmayan eylemlerden ceza almış insanlar var. (Bankaya para yatırmak, sendikaya üye olmak, yasal bir kurumda çalışmış olmak, bir iletişim programını kullanmak gibi)



Büyük bir kitlesel mağduriyet var. Bunun giderilmesi bütün partilerin boynunun borcudur.