Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford, işten çıkarmalara gidiyor: 'En az bin kişinin işine son verilecek' /27 Haziran 2023 20:29

Ford, işten çıkarmalara gidiyor: 'En az bin kişinin işine son verilecek'

Ford Motor, ABD ve Kanada'daki çalışanlarının bir kısmının işine son vereceğini açıkladı. The Wall Street Journal gazetesi, şirketin en az bin kişiyi işten çıkaracağını belirtti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, "büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği" savunuldu.

Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve "yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı" belirtildi.

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.
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