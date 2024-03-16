Samanyolu Haber /Gündem / Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: İşçilerin izine rastlandı /16 Mart 2024 18:26

Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: İşçilerin izine rastlandı

Erzincan'da meydana gelen maden faciasında kayıp işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te Anagold isimli firmanın işlettiği altın madeninde meydana gelen facianın ardından kayıp 9 işçiye halen ulaşılamadı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erzincan’dan gelen habere göre, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 işçinin bulunduğu tahmin edilen pikap bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz” ifadelerini kullanarak, işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldığını yazdı.

Aksu paylaşımında şunları söyledi:

“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: İşçilerin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:40