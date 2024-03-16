Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'dan zemin isyanı /16 Mart 2024 19:02

Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'dan zemin isyanı

Ankaragücü ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, TFF'ye tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından hem Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hem de Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, beIN Sports'a yaptıkları açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdiler.

Zeminin çok kötü olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Dün burada ne yazık ki bir alt ligdeki maç oynanıyor. Konuşulacak çok şey var ama bu böyle devam etmemeli. Gençlerbirliği oyuncularına da yazık, bizim oyuncularımıza da yazık. Bunun düzenlemesini yapamayan, yapmak zorunda. Sporcuların emeklerine yazık olmasın. 24 saat geçmeden bir maç daha oynuyoruz, bunu doğru bulmuyorum. Ligin itibarı için hiç güzel bir durum değil" dedi.

"90'LI YILLARA MI DÖNELİM?"

Çağdaş Atan da, bir gün önce aynı stadyumda maç oynatılmasını eleştirirken, TFF'ye şu eleştirilerde bulundu:

"Söylediklerim kesinlikle Ankaragücü'nün galibiyetine gölge düşürmesin. Tebrik ediyorum. Burası ülkenin başkenti. 2-3 hafta önce Ankaragücü, büyük takım maçlarını oynamadan önce Gençlerbirliği'nin maçları başka sahaya alındı. Dün Gençlerbirliği nedense maç oynadı. Bugün de biz oynadık. Futbola verdiğimiz değer enteresan. Ondan sonra yorumcuların bizden bekledikleri de enteresan. Bize verilenlerle bizim sunmak istediklerimiz aynı kefeye gelmiyor. İki iyi takım. Birçok taktiksel antrenman yapıyoruz. Bu sahada hangisini sergileyeceksiniz? Ondan sonra TFF bize futbolu geliştirelim diyor. Bu sahalarda futbolu nasıl geliştireceğiz? 90'lı yıllara mı geri dönelim? Oyuncuları bir yere toplayalım, uzun vuralım. Bu futbola mı geri dönelim? Bu sahalarda oyuncu gelişimi ve oyun gelişimi nasıl olacak?"
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