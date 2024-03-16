Samanyolu Haber /Teknoloji / Casus uydu ağı kuruyor /16 Mart 2024 20:16

Casus uydu ağı kuruyor

ABD’li milyarder Elon Musk’ın SpaceX şirketinin istihbarat için yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in ABD’de casus uyduları yöneten bir istihbarat teşkilatı olan Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık sözleşme kapsamında casus uydu ağı kurduğu ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, SpaceX’in Starshield birimi tarafından yürütülen programın başarılı olması halinde ABD’nin istihbarat kabiliyetinin önemli ölçüde artacağını işaret etti.

Ağ ile ABD hükümeti ve ordusunun dünyanın neredeyse her yerinde potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etmesi sağlanacak. Tespit edilen hedeflerle ilgili veriler, ABD istihbaratı ve askeri yetkilileriyle paylaşılabilecek.

"KİMSE SAKLANAMAYACAK"

İngiliz haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, sistemin potansiyel kapasitesi hakkında "Artık kimse saklanamayacak" değerlendirmesini yaptı.

SpaceX, Reuters’ın konu hakkındaki yorum talebine yanıt vermezken NRO, “komplike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu; diğer devlet kurumları, şirketler ve başka ülkelerle olan ortaklıkları” kabul etti. İstihbarat teşkilatı, SpaceX’in bu misyona katılımı kapsamında ise yorum yapmayı reddetti.

Teşkilattan bir sözcünün Ulusal Keşif Bürosu’nun dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli ve en dayanıklı uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştirdiğini söyledi.

Yeni uydu ağının ne zaman çalışmaya başlayacağı henüz bilinmiyor.

SpaceX’in anlaşma sağladığı NRO’da ABD Uzay Kuvvetleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanlarının bulunduğu kaydedildi. NRO, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ülkedeki diğer istihbarat teşkilatları için uydu görüntüleri sağlıyor.
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