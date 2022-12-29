Esad yönetimi Moskova zirvesinden memnun ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın dün Moskova’da Suriyeli muhatapları ile görüşmesine ilişkin Şam yönetimi, “Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti” açıklaması yaptı.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla dün Moskova’da bir araya geldi. Moskova’nın arabuluculuğuyla önceki gün Türkiye ve Suriye’den üst düzey isimlerin görüşmesi dünya medyasında gündem oldu.





Sözcü’nün haberine göre Suriye Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada savunma bakanlarının görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA bakanlığın açıklamasını yayınlarken, “Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti” denildi.





Diğer yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirtti.

