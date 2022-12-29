ABD, AİHM kararlarının uygulanmasını istedi: Türk halkı insan haklarının uygulanmasını hak ediyor

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18’er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandıktan sonra Washington’dan bir açıklama geldi.







HAKSIZ MAHKUMİYET İNSAN HAKLARINA SAYGI VE KANUNLARLA UYUŞMAMAKTA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada alınan bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğranıldığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, “ABD Türkiye’deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Daha önce de dediğimiz gibi haksız mahkumiyeti insan haklarına saygı ve kanunlarla uyuşmamaktadır. Biz tekrardan Türkiye’ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz” denildi.





Sözcü’nün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Türk halkı insan haklarının uygulanması ve korku olmadan temel haklarını yaşamayı hak ediyor” ifadesi kullanıldı.