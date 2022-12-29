Samanyolu Haber /Gündem / SGK'dan kritik EYT açıklaması: Şu an aylık bağlamak söz konusu değil /29 Aralık 2022 14:40

SGK'dan kritik EYT açıklaması: Şu an aylık bağlamak söz konusu değil

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin duyurulmasının ardından vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu önünde sıraya girmişti. SGK ise bu durum karşısında bir açıklama yaptı ve şu an için aylık bağlamanın söz konusu olmadığını duyurdu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını duyurmuş, herhangi bir yaş şartı aranmaksızın koşulları sağlayan 2 milyon 500 bin kişinin bundan faydalanabileceğini söylemişti.

Bu sabah itibariyle binalarının önünde uzun kuyruklar oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da yeni açıklama geldi.

EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. 

Kurum ayrıca medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."
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