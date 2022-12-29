Samanyolu Haber /Gündem / TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ikinci kez hakim karşısında /29 Aralık 2022 14:36

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ikinci kez hakim karşısında

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkacak.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi’ndeki davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek davanın ikinci duruşması 13:30’da başlayacak. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanıyor.

İlk duruşma öncesinde olduğu gibi bu duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi meydanı polis barikatları ile çevrildi. Adliye önünde çevresinde çok sayıda çevik kuvvet polisi bulunuyor.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI: CEZA TALEP ETTİ

Fincancı'nın hakim karşısına çıkacağı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi önünde davayı takip etmek üzere çok sayıda avukat, gazeteci, baro başkanları ve milletvekilleri yer aldı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ikinci kez hakim karşısında - Resim : 1Savcı, ilk duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Şebnem Korur Fincancı'nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Usule ilişkin itirazda bulunan avukat Oya Meriç Eyüboğlu, "Bu duruşmanın adil yargılanma hakkına saygı duyularak yerine getirilerek yürütülmesini istiyorsanız daha büyük bir salona alınması talebimizi yeniden değerlendirin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta görülmüştü. Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
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