Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenlerin oranı yükselişte /29 Aralık 2022 14:33

'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenlerin oranı yükselişte

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin açıkladığı son ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı. Ankete göre bu pazar seçim olsa, AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 27,2'de kalıyor.

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonucunu canlı yayında açıkladı. Halk TV ekranlarında yayımlanan "Sözüm Var"a katılan Kömürcü, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Ankete göre asgari ücret artışından memnun olmayanların oranı % 70,5 iken yargının bağımsız olmadığını düşünenlerin oranı ise % 67,7. İşte anketten çarpıcı detaylar.

Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?
Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 27,2'si AKP'yi tercih ederken CHP 21,6 ile ikinci sırada yer aldı. 

Üçüncü sırada yüzde 11,4 ile İYİ Parti, dördüncü sırda da 8,2 ile HDP yer aldı. MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 6,9 oldu.

Kararsızlar 8,7’lik yüzdeyle dikkat çekerken oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı da 6,5 oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise durum şöyle:
AKP: 32,1
CHP: 25,5
İYİ Parti: 13,5
HDP: 9,7
MHP: 8,1

Ankette katılımcılara "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusu soruldu. Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 26,7'de kalırken, yüzde 56,6'lık kısım ise ülkenin iyi yönetilmediğini ifade etti.

Ankette katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya katılımcıların cevabı şöyle oldu:

Asla oy vermem: 52,9
Kesinlikle oy veririm: 33,6
Kararsızım: 13,9
Oy kullanmam: 0,6

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası ikinci turu için sorulan soruya katılımcıların cevabı da dikkat çekti. 3 senaryoda da Erdoğan karşısındaki adaya daha fazla oy verildi. 

Ankette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyaset yasağını, adil bulmayanların oranı % 66,9 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 46'sı asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Yorum yapmaktan kaçınanların oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.

Katılımcılara gelecekten beklentileri soruldu. Ortaya çıkan sonuca göre yüzde 48,5'lik bir kesim, gelecekte her şeyin daha kötü olacağını söyledi. Daha iyi olacak diyenlerin oranı ise yüzde 26,8 oldu.
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