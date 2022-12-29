Saray'da Bozdağ krizi: İmamoğlu'na ceza verilmesine şiddetle karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemdeki yerini koruyor. Geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İmamoğlu'nun duruşması öncesinde yakın ekibini toplayarak 'kritik' yaptığı ve toplantıya bir bakanın katıldığı ifade edilmişti.







Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararından önce Beştepe’de yapıldığı ifade edilen toplantıya katılan ismin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğu iddiasını yazdı.





İmamoğlu'nun, "Açıkçası belli duyumlar, bize bazı önemli kişilerin aktardığı detaylar var. Konuyu aktaranların sözlerinden, bir bakan olduğu bana aktarıldı. ‘Eğer öyle bir bakan var ise, o bakan kimdi’ dersek aklımıza kim gelir?" sözlerini hatırlatan Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:





"Cumadan beri bekliyorum.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya katıldıkları halde susuyorlar.





Ne 'Toplandık' diyorlar.





Ne 'Bu toplantı olmamıştır' diye beni yalanlıyorlar.





En iyisi, İmamoğlu’nun merakını gidereyim.





Toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor.





Yani Adalet Bakanı.





İddia doğru ise…





Bozdağ’ın görev alanındaki İmamoğlu Davası’nda duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi?





Ancak Bozdağ’ın İmamoğlu’na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ, cezadan rahatsızlık duyuyorsa, yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ’ın ‘içinden’ ya da ‘dost sohbetinde’ karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek."



