Esad yönetimini sarsan ölüm

Suriye hükümeti, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Luna el Şibil'in trafik kazası sonucu öldüğünü duyurdu.



Yıllardır Esad'a en yakın isimlerden biri olan ve Suriye liderinin medya ilişkilerini yöneten El Şibil, salı günü Şam'a giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı.



Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, El Şibil'in yakınlarına başsağlığı dilendi.



Daha önce Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda gazetecilik yapan 48 yaşındaki Luna el Şibil ve eşi, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırım listesinde de yer almıştı.