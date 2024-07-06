Samanyolu Haber /Dünya / Esad yönetimini sarsan ölüm /06 Temmuz 2024 13:03

Esad yönetimini sarsan ölüm

Suriye lideri Beşar Esad'ın özel danışmanı Luna el Şibil, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Suriye hükümeti, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Luna el Şibil'in trafik kazası sonucu öldüğünü duyurdu.

Yıllardır Esad'a en yakın isimlerden biri olan ve Suriye liderinin medya ilişkilerini yöneten El Şibil, salı günü Şam'a giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, El Şibil'in yakınlarına başsağlığı dilendi.

Daha önce Katar merkezli  Al Jazeera televizyonunda gazetecilik yapan 48 yaşındaki Luna el Şibil ve eşi, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırım listesinde de yer almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esad yönetimini sarsan ölüm Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:32