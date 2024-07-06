Samanyolu Haber /Gündem / Kavala'dan Bakanlığın ret kararının ardından ilk açıklama: AYM'yi işaret etti /06 Temmuz 2024 13:55

Kavala'dan Bakanlığın ret kararının ardından ilk açıklama: AYM'yi işaret etti

Adalet Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın kanun yararına yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kavala açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti.

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Gezi Davası’nda 2 bin 440 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala’nın kanun yararına yeniden yargılama talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Kavala, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında “Keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre cezaevindeki 7’inci yılını doldurmasına çok az bir süre kalan Osman Kavala, bakanlığın kanun yararına yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından bir açıklama yaptı. Kavala yazılı açıklamasında “Yine de, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek AİHM kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum” diye yazdı.

Kavala açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Gezi davasında hukuk ve demokrasi değerlerine bağlı insanlar suç işlediklerine dair delil olmadan yargılandılar, ağır cezalara çarptırıldılar. Benim de yakında cezaevinde yedinci yılım tamamlanmış olacak.

Yerel Mahkemelere ve Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumuz davanın yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesi, keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Yine de, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek AİHM kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum.

Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Yurttaşların özgür ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması devletin temel yükümlülüğüdür. Her yurttaşın hayatı eşit derecede değerlidir.
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