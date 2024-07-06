Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu

UEFA'nın Merih Demiral'a yaptığı 'bozkurt' işareti sebebiyle verdiği cezanın yankıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun olay karşısında sessizliğini koruması sosyal medyada tepki çekmişti. İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorum geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı için milli takıma başarı diledi.



İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:



'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle.'