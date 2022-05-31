Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği /31 Mayıs 2022 09:23

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli linç edilmek istendi. Halkı sakinleştirmek için vali ve emniyet müdürü de Esenyurt'a gitti.

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Duvar'ın haberine görei İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Olayın duyulması üzerine mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Kısa sürede büyüyen kalabalık, polisin gözaltına aldığı şüpheliyi karakola götürmesini engelledi. Süleymaniye Mahallesi'nde gerilim hızla tırmanırken, çevik kuvvet polisinden destek istendi.

VALİ YERLİKAYA KALABALIĞA SESLENDİ

Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş mahalleye geldi. DHA'nın haberine göre, şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında kalabalık, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen kişiye saldırdı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

 VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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