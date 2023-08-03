Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 3 tutuklama

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırmış; saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişi hakkında karar verildi.



8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.