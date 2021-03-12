Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekilden Meral Akşener'e destek /12 Mart 2021 19:13

Eski AKP'li vekilden Meral Akşener'e destek

Meral Akşener hakkında yapılan açıklamalara bir tepki de AKP eski Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'dan geldi.

SHABER3.COM

AKP eski Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Uslu, "Kadınların namuslarına dil uzatmayı, siyaset diye yutturmak artık kolay olmayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  geçen çarşamba günü partisinin Meclis Grup Toplantısında kendisine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. 

AKP eski milletvekili Zeynep Karahan Uslu da, Akşener'e sosyal medya üzerinden destek verdi.

Uslu, Akşener'i de etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Kadınların namuslarına dil uzatmayı, siyaset diye yutturmak artık kolay olmayacak. Son olarak Meral Akşener cesurca bu ahlaksızlığı sadece deşifre etmedi, toplum nezdinde mahkum etti" ifadelerini kullandı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski AKP'li vekilden Meral Akşener'e destek Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:09