Eski AKP'li vekilden Meral Akşener'e destek

AKP eski Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Uslu, "Kadınların namuslarına dil uzatmayı, siyaset diye yutturmak artık kolay olmayacak" dedi.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen çarşamba günü partisinin Meclis Grup Toplantısında kendisine yönelik hakaretlere tepki gösterdi.





AKP eski milletvekili Zeynep Karahan Uslu da, Akşener'e sosyal medya üzerinden destek verdi.





Uslu, Akşener'i de etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Kadınların namuslarına dil uzatmayı, siyaset diye yutturmak artık kolay olmayacak. Son olarak Meral Akşener cesurca bu ahlaksızlığı sadece deşifre etmedi, toplum nezdinde mahkum etti" ifadelerini kullandı.











