Avrupa Konseyi'nden Demirtaş ve Kavala kıskacı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan Demirtaş ve Kavala için denetim sürecine başladı. Toplantıda Kavala'nın tutukluğunun devamı ve hakkındaki dava süreçlerinin AİHM kararıyla uyumlu olmadığı belirtildi. Komite, AİHM kararlarının bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili yükümlülüklerini bir kez daha hatırlattı.







DW Türkçe'nin haberine göre Strasbourg'da AİHM kararları gündemiyle toplanan Bakanlar Komitesi, Osman Kavala sadece AİHM gündemli toplantılarda değil tüm toplantıların gündemine ekleme kararı aldı. 47 ülkenin büyükelçileriyle gerçekleştirilecek toplantılarda önümüzdeki hafta itibariyle toplantılarda Kavala gündem maddesi eklenerek Ankara'dan bilgi talep edebilecek.





ÇAVUŞOĞLU'NA MEKTUP





Kavala'nın tutukluluğun devam ediyor olmasından yarattığı "derin kaygıyı" ifade etmek amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir mektup göndermeyi de kararlaştırdı. Mektup, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını yürütmekte olan Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya yollanacak.





DENETİM SÜRECİ BAŞLADI





Bakanlar Komitesi, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen AİHM kararıyla ilgili denetim sürecini de başlattı. Karar gereği Demirtaş'ın "derhal serbest bırakılması gerektiğini" belirten Komite, Ankara'nın "Demirtaş şu anda AİHM tarafından verilen karar kapsamına girmeyen bir nedenden ötürü tutuklu" tezini "Bu tez daha önce AİHM tarafından incelendi ve reddedildi" gerekçesiyle geri çevirdi.





AİHM kararını yerine getirme yükümlülüğünün, kararda tespit edilen ihlallerin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması anlamına da geldiğini belirten Komite, Demirtaş hakkında Ankara ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri önünde devam eden yargı süreçlerini işaret etti.





Komite, serbest bırakılmaması halinde Demirtaş konusunu Haziran 2021'deki AİHM gündemli toplantısında yeniden ele alacağını bildirdi.







